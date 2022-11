Genova – Incidente mortale, questo pomeriggio in lungomare Canepa, nel quartiere di Sampierdarena. Per cause ancora da accertare una moto ed un camion si sono scontrati in un impatto violentissimo.

Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote. La donna, circa 50 anni, è stata sbalzata dal sellino e catapultata violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine per per la donna non c’è stato nulla da fare.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le evenuali responsabilità.