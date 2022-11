Nuvolosità in aumento sulla zona centrale della Liguria e per mercoledì è attesa una nuova perturbazione con temporali.

Mentre a Ponente e su buona parte dello spezzino il cielo è sereno poco nuvoloso, sul settore centrale fino al Tigullio sono le nubi basse l’elemento più significativo di queste ore. I venti sono prevalentemente settentrionali, deboli, localmente moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 20.6 gradi.

Anche la scorsa notte alcune stazioni della rete Omirl hanno segnato valori sottozero: dopo il -2.1 di Cabanne registrato tra sabato e domenica, la stessa stazione situata nel comune di Rezzoaglio (Genova) ha raggiunto alle 5.00 di questa mattina -1.3. Alle ore 11.15 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui toccato 22.5a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Ecco le previsioni di Arpal per i prossimi giorni:

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE l’approssimarsi di una perturbazione atlantica comporta un richiamo di aria umida su Tirreno con modesta instabilità associata. Possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale di intensità al più moderata.