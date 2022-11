Resta in vigore sino alle 9 di questa mattina, salvo modifiche o prolungamenti, l’Allerta Gialla diffusa ieri da Arpal per temporali e precipitazioni anche consistenti su tutta la Liguria.

Una perturbazione atlantica sta interessando la nostra regione muovendo verso levante con precipitazioni anche di forte intensità.

Ecco il dettaglio della previsione contenuta nell’avviso meteorologico di Arpal:

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE permangono condizioni di marcata instabilità con alta probabilità di temporali forti limitatamente alle prime ore della notte su A, B e D, fino al mattino su C ed E, dove sono attese piogge con cumulate areali significative. Nelle prime ore della notte rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente fino a forti su B e parte orientale di A.

VENERDI’ 11 NOVEMBRE venti dai quadranti settentrionali localmente forti su A e B, specie su crinali, sbocchi vallivi e capi esposti.