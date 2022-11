Un peggioramento delle condizioni meteo per la Liguria è stato previsto per domani e dopo con aumento della nuvolosità e delle possibili precipitazioni.

Questo il bollettino di vigilanza meteorologica per la nostra regione diffuso da Arpal:

DOMANI MARTEDI’ 15 NOVEMBRE un peggioramento interessa la regione per l’approssimarsi di un fronte atlantico. Dalla mattina possibili rovesci e temporali sparsi generalmente moderati, localmente persistenti. Tuttavia sulle zone BCE non si esclude una bassa probabilità di fenomeni forti con possibili allagamenti localizzati. Sono previste cumulate areali significative su BCE, puntualmente anche elevate con intensità locali anche moderate. Venti forti 50-60 km/h meridionali su C, moderati (40- 50 km/h) settentrionali su Centro-Ponente

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE Il fronte attraversa la regione tra la notte e la mattinata con una bassa probabilità di temporali forti su BCE. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Fenomeni in esaurimento nella seconda parte della giornata

Mentre a Levante sono ancora presenti schiarite, addensamenti nuvolosi compatti interessano il Ponente e soprattutto il settore centrale, ma senza precipitazioni. Da segnalare, nelle ultime ore, la presenza in mare di strutture temporalesche che, sulla costa, hanno generato solo rovesci molto deboli a Levante (1.2 millimetri al Monte di Portofino). I venti sono generalmente settentrionali, deboli, localmente moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 20.0 gradi.

Temperature minime in generale calo, con valore più basso, 0.1, a Pratomollo (Borzonasca, Genova); alle 11.30 la rete Omirl segnala, come valori più elevati fin qui raggiunti, 19.7 a Ventimiglia e 19.6 a Monterosso.