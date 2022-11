Orco Feglino (Savona) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del cacciatore ferito alle gambe da un cinghiale durante una battuta di caccia. L’uomo era in compagnia di altri cacciatori quando un grosso cinghiale lo ha caricato infilzandolo più volte alle gambe con le terribili zanne che fuoriescono ai lati della mandibola.

Il cacciatore è caduto a terra e l’animale lo ha colpito ancora alle mani, mentre di difendeva.

Soccorso dai compagni di caccia, l’uomo è subito apparso molto grave a causa di una forte emorragia. Le chiamate al 118 sono scattate immediatamente e i soccorritori hanno fatto fatica a raggiungerlo per il luogo impervio dove si trovava, in località San Filippo.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Un secondo cacciatore, sempre della stessa squadra di caccia, è stato ferito, fortunatamente in modo meno grave, da un altro cinghiale ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.