Genova – Un incidente si è verificato questa mattina in via Cornigliano poco prima delle 8, quando una macchina e una moto sono venute a contatto. Secondo le ultime informazioni, ad avere la peggio sarebbe stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Ancora da chiarire le cause del sinistro stradale, mentre per circa un’ora la strada è rimasta chiusa, causando diversi disagi alla circolazione veicolare in direzione levante. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunte anche alcune pattuglie della polizia locale, che intorno alle 9 hanno riaperto la strada.