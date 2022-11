Genova – E’ entrato in un negozio di prodotti alimentari armato di una pistola, probabilmente una copia giocattolo e con il volto nascosto da un passamontagna ed ha derubato il titolare di 500 euro.

Una vera e propria rapina quella avvenuta ieri sera, in via Ciro Menotti, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Intorno alle 23,30 il malvivente è entrato in un negozio che vende kebab e impugnando una pistola ha intimato alle persone presenti di consegnare l’incasso.

Il rapinatore ha afferrato il denaro ed è fuggito.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ma del malvivente non c’era più alcuna traccia.

Indagini in corso anche per visionare le telecamere della zona alla ricerca di elementi utili a identificare il ladro.