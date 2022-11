Genova – Il nuovo vescovo di Rimini è il genovese Nicolò Anselmi. Questa mattina il vescovo di Genova Marco Tasca ha annunciato la nomina decisa dal Papa. Anselmi, finora Vescovo Ausiliare della nostra Arcidiocesi, sostituisce Francesco Lambiasi alla guida della Diocesi romagnola.

L’Arcivescovo Tasca ha dato lettura della Bolla papale con il Decreto di nomina. “Un momento di grande gioia, ma anche doloroso – ha detto poi l’Arcivescovo – perché umanamente il momento del distacco è doloroso e per la nostra Chiesa genovese è un momento di fatica, che però ci deve far sentire uniti e ci deve far crescere”. “Restiamo uniti a Mons. Nicolò e alla sua famiglia – ha proseguito – e preghiamo per la sua nuova missione nella Chiesa di Rimini, che oggi riceve una grande grazia. Continuiamo a pregare per queste due Chiese che si affacciano sul mare e che da oggi si sentiranno ancora più unite”.

“La Chiesa – la parole di Mons. Anselmi – animata dallo Spirito Santo, mi invia altrove a servire il corpo mistico di Cristo. Questo per me è un momento bello, ma anche un po’ doloroso per il distacco dalla mia Diocesi.”

“Vorrei chiedere – ha continuato – alla comunità cristiana genovese di continuare a mantenere l’unità, la comunione, nella pace, intorno all’Arcivescovo; Il secondo desiderio è quello che la chiesa che è in Genova continui a servire chi soffre, i più fragili, chi è solo, disperato, chi sta attraversando un momento di difficoltà”.

Un pensiero rivolto poi alla Diocesi di Rimini: “Grazie da subito alla chiesa di Rimini che andrò a servire – ha detto – che è una chiesa vivace ed operosa; in questi ultimi anni ha avuto in Francesco Lambiasi un pastore sapiente e capace. Con l’aiuto dello Spirito spero di riuscire a camminare lungo la strada da lui tracciata; mi metto a disposizione per quello che sono, capacità e difetti”.

L’annuncio della nomina è stato dato in contemporanea anche nella Cattedrale della Diocesi di Rimini dal Vescovo Lambiasi. “Accogliamo con gratitudine il nuovo Pastore che il Santo Padre ha scelto per noi”.

“Carissima Chiesa di Rimini – il messaggio giunto da Anselmi – ringrazio il Signore per le belle cose che sento dire di tutti voi, presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, laici, per la vostra vivacità e intraprendenza per il Vangelo.

“Per un buon numero di anni – ha proseguito – siete stati guidati da un pastore. Vengo a voi, inviato dal Papa, con un po’ di ragionevole timore ma con tanta fiducia nell’assistenza dello Spirito Santo. Spero di essere accolto con benevolenza; vorrei riuscire ad essere, prima di tutto, al servizio dell’unità, della comunione, della pace primo dono del Risorto. Affido tutti, in particolare il presbiterio di Rimini, alla Beata Vergine Maria; la Madonna ci accompagni e ci protegga”.