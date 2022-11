Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del ciclista di 50 anni coinvolto questa mattina in un incidente stradale in corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

Per cause ancora da accertare la bici condotta dall’uomo si è scontrata con un’auto intorno alle 10 e ad avere la peggio è stato il ciclista che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Soccorso dall’ambulanza del 118, il ciclista è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove gli è stato riscontrato un brutto trauma cranico e diverse escoriazioni.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

In corso di ricostruzione, invece, l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.