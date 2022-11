Noli (Savona) – Un esemplare di megattera che nuota tranquillamente al largo di Capo Noli. L’hanno avvistata alcuni sub al rientro da un’immersione con il diving “Divenjoy” che ha sede a Noli.

I sub hanno fatto appena a tempo ad intravedere le sinuose movenze dell’enorme balena, tipica dei mari del Nord e che possono arrivare a 17 metri di lunghezza e al peso di oltre 40 tonnellate.

Del tutto innocue, le megattere si nutrono di krill, piccoli gamberetti e di pesce che catturano creando enormi colonne di bollicine circolari dal fondale e verso l’alto per radunare i branchi di pesce e piccoli crostacei che poi inghiottono risalendo verso la superficie tenendo la bocca aperta.

Un avvistamento davvero unico poiché le megattere non sono animali che tradizionalmente frequentano i nostri mari.

Generalmente nuotano tra i mari glaciali e quelli tropicali seguendo rotte migratorie ben precise.

La subacquea Lisa Tigani di Pavia è riuscita a riprendere la megattera per pochi istanti per poi guardarla stupita mentre l’enorme animale si dirigeva verso il blu.

Non si tratterebbe della prima volta di una megattera nel Mar Ligure poiché altri esemplari sono stati avvistati in passato.

Come per le orche che nel 2019 hanno stazionato per giorni del tratto di mare tra Pra’ e Voltri, anche le megattere possono entrare casualmente nel mar Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra, magari inseguendo del cibo ma, in genere, dopo aver girato un pò, spariscono e non è chiaro se muoiano come è successo alle orche o se invece trovino la via del ritorno.