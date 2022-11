Correnti d’aria secca di origine settentrionale mantengono lontane le nuvole nella giornata di oggi ma già dalla serata l’ingresso sul Nord Italia di correnti umide di origine occidentale porterà ad un aumento della nuvolosità che porterà possibili precipitazioni nella giornata di venerdì. Un nuovo miglioramento è previsto invece per sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 24 novembre 2022

Mattinata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, transito di stratificazioni medio-alte con moto ovest-est. Verso sera graduale aumento della nuvolosità a partire da ponente e dalla fascia costiera.

Venti tra la notte e le prime ore del mattino deboli, o al più moderati, da nord, a seguire si disporranno dai quadranti meridionali con la medesima intensità

Mare nella prima parte di giornata molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove. Dal pomeriggio molto mosso al largo, mosso sotto-costa.

Temperature in aumento.

Costa: min +7/14°C, max +15/20°C

Interno: min -4/+8°C, max +11/16°C (fondovalle/collina)

Venerdì 25 novembre 2022

Molta nuvolosità sul settore centro-orientale, nel corso della giornata non si escludono piovaschi o brevi rovesci a levante. Tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti a ponente.

Venti da deboli a moderati da sud-est a levante, da nord altrove.

In serata ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali ovunque.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie od in lieve calo.

Tendenza per sabato 26 novembre 2022

Al primo mattino residue nubi nelle zone interne centro-orientali e sullo Spezzino, a seguire cieli sereni sull’intera regione.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, mare molto mosso al largo e stirato sotto-costa.

Temperature minime stazionarie, massime in leggera flessione