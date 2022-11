Varese Ligure (La Spezia) – Un asinella bianca scomparsa ed una comunità che si stringe attorno ai proprietari per poterla ritrovare. Succede in Val di Vara dove un asinello femmina di nome Neve sembra essere sparito nel nulla, probabilmente rubato, in località Vigna Luisa nel comune di Varese Ligure, sulla strada per il passo delle Cento Croci.

I proprietari sono disperati perché erano molto affezionati all’asinella e temono che possa essere stata venduta o che qualche malintenzionato possa averla presa per qualche traffico poco chiaro.

I proprietari, la cercano ovunque ma puntano sui social per diffondere il più possibile la notizia della scomparsa nella speranza che qualcuno possa aiutarli.

Qualcuno potrebbe averla acquistata senza sapere che era stata rubata o potrebbe averla trovata o adottata e Neve potrebbe essere in una stalla senza che la famiglia che la ospita sappia che c’è qualcuno che la sta cercando.

“Mi appello sempre a tutti voi – scrive la proprietaria – in tutta la val di vara e non solo. A chiunque ha acquistato o adottato un’asinella totalmente bianca di circa 12 mesi di vita. Contattateci urgentemente, a qualsiasi ora del giorno o della notte, perché ci è stata rubata. Vi preghiamo di mettervi una mano sulla coscienza e di aiutarci ma soprattutto di contattarci”

L’appello è rivolto a tutti, anche a chi potrebbe aver visto “comparire” l’asinella in un terreno o una stalla. I proprietari chiedono di chiamare, anche in forma anonima.

“Non faremo nessuna domanda e ci occuperemo noi del trasporto – scrivono su Facebook – Aiutateci, non sappiamo capacitarci per l’accaduto. Alleviamo asini per amore e lei ne dava tanto. Siamo disperati”.

Chi avesse informazioni utili al ritrovamento di Neve può contattare i numeri 333 6570241 oppure il 327 9937350 o ancora il 348 1702134

Ovviamente è possibile anche rivolgersi alle forze dell’ordine trattandosi di un probabile furto.