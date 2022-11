Genova – Regione Liguria monitora attentamente la situazione che si è determinata a seguito dell’incidente avvenuto questa sera su un cavalcavia sovrastante l’autostrada A10, nel tratto tra Celle e Varazze, chiuso in direzione Genova. La protezione civile è pronta ad intervenire in caso di necessità a supporto dei residenti di una frazione di Varazze, rimasta parzialmente isolata.

“Auspichiamo e chiediamo che la viabilità autoatradale venga ripristinata al più presto – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Il tratto autostradale è stato chiuso dopo che un mezzo di cantiere ha danneggiato l’impalcato di un viadotto, creando moltissimi disagi alla viabilità, ma per fortuna senza danni alle persone. Regione Liguria è fin da subito in contatto con i tecnici di Autostrade e la nostra Protezione Civile si è immediamente attivata per mettersi a disposizione degli sfollati coinvolti. Attendiamo notizie al più presto”, conclude Toti.