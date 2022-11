Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite per il giovane precipitato ieri sera in una scarpata mentre guidava l’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 e non sono ancora chiare le cause ma il giovane alla guida della sua vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada cadendo per una ventina di metri.

Fortunatamente l’automobilista non ha subito ferite gravi ed è uscito da solo dall’auto per poi chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura.

Il ragazzo è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Lavagna per gli accertamenti del caso.

I carabinieri di Santo Stefano d’Aveto stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente