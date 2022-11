Savona – Rischia l’accusa di evasione fiscale e di perdere il posto di insegnante il docente-youtuber finito sotto indagine della Guardia di Finanza di Savona perché accusato di aver omesso di dichiarare al fisco italiano redditi per 360mila euro provenienti dalla sua seconda attività.

L’uomo, 55 anni, è piuttosto noto sul Web per una serie di canali video nei quali dispensa consiglio sulle relazioni amorose e su come conquistare o ri-conquistare un uomo o una donna.

Secondo la Guardia di Finanza l’insegnante non avrebbe chiesto al Ministero dell’Istruzione l’autorizzazione necessaria ad esercitare altri incarichi ma, soprattutto, potrebbe non aver dichiarato redditi per oltre 360mila euro al Fisco italiano.

Tra i suoi video ci sono lezioni sul riconoscimento dei “segnali” inviati da donne e uomini quando mostrano involontariamente “interesse” per l’interlocutore ma anche come cogliere le tracce evidenti della perdita di questo interesse da parte del partner.

Consigli gratuiti ma che avrebbero fatto incassare al docente dei “redditi” attraverso le pubblicità collegate e per le quali riceverebbe una quota parte.

Con milioni di visualizzazioni, i video dell’insegnanti sono piuttosto seguiti in tutta Italia e non solo e l’uomo ne avrebbe fatto un’attività parallela seppur non in contrasto con gli orari di lavoro della sua occupazione principale.

Ora le indagini verificheranno ogni dettaglio e l’insegnante avrà modo o meno di giustificare tutte discrepanze individuate dai finanzieri.

Certamente dovrà dimostrare di aver ricevuto una specifica risposta dal Ministero ad una sua eventuale richiesta di autorizzazione ad intraprendere l’attività secondaria di YouTuber