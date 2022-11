La Spezia – Appena ha visto la volante della polizia ha iniziato a scappare precipitosamente ed è stato inseguito e arrestato. Rocambolesco inseguimento, ieri mattina, nella zona di piazza Brin, per gli agenti di polizia impegnati nei continui controlli anti spaccio.

Il fuggitivo, un giovane di 20 anni, ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette nel quale era nascosta della droga.

Il giovane era fermo in compagnia di altre persone sotto il porticato della piazza e quando ha visto l’auto della polizia si è dato alla fuga verso via Roma in direzione del centro cittadino.

Gli agenti, scesi velocemente dall’autovettura di servizio, lo hanno inseguito percorrendo via Milano in direzione Corso Cavour, ed imboccando via Venezia hanno visto che il fuggiasco ha lanciato a terra un pacchetto di sigarette e così, mentre alcuni agenti continuavano l’inseguimento uno di loro ha raccolto il pacchetto.

Il ragazzo è stato bloccato in via Gramsci e qui ha tentato di ingaggiare una violenta colluttazione con gli operatori, tentando di colpirli per sfuggire all’arresto.

Una volta trasferito in Questura è stato possibile appurare che all’interno del pacchetto era contenuta una sostanza polverosa bianca ed una sostanza solida verde scura.

I test eseguiti dal personale della Polizia Scientifica hanno stabilito che si trattava di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 7,45 gr di qualità cosiddetta “pura” pronta per essere suddivisa in dosi e spacciata insieme ad una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il giovane, già pregiudicato, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale e quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto.