Mezzanego (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada Provinciale 37 nei pressi della frazione di Prati, quando un’automobile con a bordo due persone si è cappottata ed è uscita di strada per cause ancora da verificare.

Sul posto, oltre che le volanti della polizia locale, sono giunti in codice rosso anche i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’automedica. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto. A quanto risulta, non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.