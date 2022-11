Montoggio (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del cacciatore di 68 anni trovato morto ieri, dopo l’allarme lanciato dai compagni di Caccia che non lo avevano perso di vista durante la battuta.

L’uomo, residente a Creto, partecipava ad una giornata di caccia in località Serrato, nel comune di Montoggio, nell’entroterra genovese, quando è scomparso alla vista dei compagni che hanno chiamato i soccorsi temendo che si fosse ferito.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e fgli uomini della protezione civile e sono stato usati dei droni per setacciare la zona dall’alto.

Proprio uno dei droni ha individuato l’uomo, ormai morto, riverso a terra.

Ad uccidere il cacciatore potrebbe essere stato un malore improvviso ma saranno gli esami medico-legali a chiarire la vicenda.