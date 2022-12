La Spezia – Hanno occupato un box sfitto del parcheggio sotto la stazione, in piazzetta Ancona e l’hanno trasformato in un bivacco per disperati. A scoprirlo le forze dell’ordine chiamate dal personale addetto alla pulizia del locale e alla sistemazione di una nuova serratura per il box.

Gli operai, al momento di accedere al fondo, avevano notato all’interno dello stesso brandine con materassi, coperte, vettovaglie varie ed altre chiare tracce che lì si era stabilito abusivamente qualcuno e, nel timore di incontrare gli ignoti occupanti, hanno richiesto la presenza degli agenti.

La pattuglia di motociclisti intervenuta sul posto ha trovato un uomo di origini algerine che era sdraiato su uno dei tre giacigli presenti.

L’uomo, privo di qualsiasi documento, è stato accompagnato in Questura, dove i controlli hanno fatto emergere che sul suo capo pendeva già un ordine di espulsione ed aveva precedenti per recenti episodi di furto aggravato e possesso di arnesi idonei allo scasso.

La pattuglia in moto ha poi atteso l’arrivo degli altri occupanti trovando una 19enne italiana, senza fissa dimora, ed un 36enne, anch’egli italiano e con precedenti per spaccio.

La presenza della polizia locale è proseguita fino a tardo pomeriggio per consentire agli incaricati di lavorare in sicurezza e sgombrare completamente il fondo nonché sostituire la serratura.