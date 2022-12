Lerici (La Spezia) – Ha subito la semi amputazione di un braccio una delle persone coinvolte questa mattina, poco prima dell’alba, in un grave incidente avvenuto in via degli Scoglietti, al Muggiano, nel comune di Lerici. La vettura su cui viaggiavano 5 giovani si è schiantata contro un muraglione uscendo da una delle gallerie che portano a Lerici.

Nell’impatto, violentissimo, una ragazza di 23 anni ha quasi perso un braccio rimanendo schiacciata tra le lamiere contorte.

All’arrivo dei vigili del fuoco si è presentata una scena terribile, con i 5 ragazzi feriti e sanguinanti imprigionati tra le lamiere.

I pompieri li hanno liberati uno ad uno per poi affidarli alle cure del 118. La giovane è stata trasferita d’urgenza in ospedale dove i medici stanno tentando di salvarle il braccio.

Gli altri giovani sono stati trasportati in ospedale con prognosi riservata.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.