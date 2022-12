Il passaggio di una seconda perturbazione sul nord Italia interessa anche la Liguria con correnti umide che portano ancora nuvole e pioggia ma anche temperature più elevate che porteranno ad un innalzamento delle quote per le nevicate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 dicembre 2022

Al mattino precipitazioni sul centro-levante e nelle zone interne occidentali, quota neve in progressivo rialzo fino a 1000 metri a ponente ed oltre i 1400 metri sull’Appennino orientale. Nel corso della mattinata, e per buona parte del pomeriggio, generale attenuazione dei fenomeni sull’intera regione, fatta eccezione per qualche rovescio sull’estremo ponente. Tempo asciutto con anche delle schiarite altrove.

Dal tardo pomeriggio/sera ripresa delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio, a partire da ponente, in successiva estensione verso levante; non si escludono locali colpi di tuono sul settore centrale. Quota neve intorno ai 1000/1300 metri sulle Alpi Liguri, oltre i 1600 metri a levante.

Venti nella prima parte di giornata deboli o moderati settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centro-occidentale della costa. Nel pomeriggio, ed in serata, ventilazione in rinforzo da sud-est a levante, debole o moderata da nord altrove.

Mare stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in aumento.

Costa: min +5/10°C, max +11/15°C

Interno: min -1/+5°C, max +4/+10°C (fondovalle/collina)

Lunedì 5 dicembre 2022

Tra la notte ed il primo mattino rovesci sul levante regionale, asciutto altrove con le prime schiarite a ponente.

Dalle ore centrali, e per il resto della giornata, tempo asciutto ovunque con ampie schiarite in avanzamento da ovest verso est.

Venti deboli o moderati da nord sul settore centrale, da ovest/sud-ovest altrove.

Mare generalmente mosso.

Temperature pressoché stazionarie nell’entroterra, in aumento altrove.

Tendenza per martedì 6 dicembre 2022

Giornata caratterizzata da un leggero miglioramento ma con alternanza tra sole e locali annuvolamenti.

Temperature in calo nelle zone interne, stazionarie od in lieve aumento lungo la costa.