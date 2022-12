San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Hanno sfondato una finestra con vetro rinforzato e poi hanno aperto con tutta tranquillità, probabilmente riuscendo a disattivare l’impianto di sorveglianza, gli armadietti blindati e le casseforti della gioielleria per poi fuggire con un grosso bottino.

Colpo da decine di migliaia di euro a San Bartolomeo al mare dove ignoti malviventi hanno ripulito una goielleria di via Faraldi.

Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica ed è stato scoperto solo al passaggio della vigilanza che ha scoperto la finestra aperta.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ma dei ladri ormai non c’era più alcuna traccia.

In corso le verifiche della scientifica, alla ricerca di impronte e tracce e la verifica delle riprese di alcune telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso i ladri al loro arrivo o mentre scappavano.