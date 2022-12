Genova – Sono iniziate e verranno ultimate nei prossimi giorni le operazioni di demolizione delle baracche presenti da tempo sul litorale di Multedo, nel ponente genovese.

Ad annunciarlo Guido Barbazza, presidente del Municipio VII Ponente che, sulla sua pagina Facebook scrive:

“Anche la baraccopoli di Multedo e’ in fase di demolizione, come preannunciato poco tempo fa in occasione della demolizione degli ex bagni Roma.

Grazie alla Direttrice di Autorita’ Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Antonella Traverso, per la fattiva collaborazione e a tutte/i quelle/i che hanno collaborato e contribuito all’operazione.

Un altro punto del Programma Municipale viene cosi smarcato, a vantaggio della pulizia, del decoro e della sicurezza. Al prossimo”.