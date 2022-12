Genova- E’ stata riaperta dopo circa un’ora di chiusura via Brindisi, nella zona del Lagaccio, per un albero caduto a causa del maltempo.

Il pesante tronco si è abbattuto sulla strada bloccando il passaggio e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno tagliato l’albero e hanno sgomberato l’area consentendo il passaggio.

Fortunatamente non si registrano feriti ma solo disagi per gli automobilisti di passaggio e per i residenti bloccati.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.