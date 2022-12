Genova – Ancora un pedone travolto da una vettura mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in via Soliman, nel quartiere di Sestri Ponente.

L’uomo, un 35enne della zona, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. La vettura lo ha colpito e scaraventato a terra e l’uomo ha sbattuto la testa a terra con violenza.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, alle 6,20, e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le auto della polizia locale che ha iniziato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La persona ferita è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena