Genova – Sta diventando virale sui social il video del Presepe subacqueo che i Soci del Circolo Fratellanza Vittoria di Pra’ hanno dedicato ai Migranti che hanno perso la vita in mare, nel tentativo di raggiungere le coste italiane per cercare una nuova vita.

Il Presepe, semplice quanto importante, è visibile nella sede del Circolo Fratellanza Vittoria in piazza Veneziani.

La Sacra Famiglia, circondata dai personaggi del presepe tradizionale, ma anche dai pesci dell’acquario, ricorda a tutti che il bambino Gesù ha scelto di nascere tra gli ultimi e non tra Re e Regine ed ha scelto di vivere povero tra i poveri e non tra ricchi e potenti.

Un messaggio di richiamo all’Umanità che più volte abbiamo ascoltato in Chiesa e, in piazza San Pietro, pronunciato in mille declinazioni da Papa Francesco.

Un invito a festeggiare il Natale non solo tra lussi e sprechi ma nella riflessione su quanto il mondo occidentale sia fortunato e quanto disperati possano essere quegli uomini, quelle donne e quei bambini che affrontano un viaggio di fortuna con la speranza di una vita migliore.

Non tutti arrivano a destinazione e molti riposano in mare, dove sono morti annegati.

il video è di Alessandro Perico