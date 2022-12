Castiglione Chiavarese (Genova) – Da inseguitore ad inseguito. E’ il destino dell’automobilista che ha pubblicato sui social l’inseguimento ai danni di un probabile esemplare di lupo. I carabinieri forestali indagano per risalire alla sua identità e verrà denunciato per maltrattamento di animali perché, sia se si trattasse di un lupo o di un cane di proprietà, nessuno può inseguire con l’auto un animale rischiando di travolgerlo con la vettura e mettendone a repentaglio la salute con un forte spavento.

La bravata rischia di costare carissima allo sprovveduto inseguitore perché il reato di maltrattamento di animali è previsto nel codice penale e prevede condanne, nel migliore dei casi, al pagamento di forti sanzioni.

Il “caso” era scoppiato alcune settimane fa con la pubblicazione del video nel quale un’auto lanciata a forte velocità insegue quello che sembra un Lupo.

Un inseguimento durato diversi minuti nei quali l’animale rischia più volte di essere travolto e corre sempre più terrorizzato e affaticato lungo una strada asfaltata.

Un inutile e barbara tortura che non trova spiegazione alcuna visto che l’animale non minacciava nessuno, non era un pericolo e l’azione prosegue a lungo senza alcun senso.

Il video ha fatto il giro del web e, come nei casi precedenti, ha suscitato grande scalpore e indignazione perché l’automobilista avrebbe dovuto capire che il suo comportamento era pericoloso.

Ora, mentre gli esperti cercano di capire se si trattasse di un lupo o di un cane magari sfuggito al proprietario, i carabinieri cercano l’autore del video che verrà denunciato.