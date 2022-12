Una debole perturbazione interesserà la Liguria già da questa notte co possibili deboli precipitazioni sparse con spolverate a tutte le quote su D e parte occidentale di E, fino a 200-300 m su interno A e B, fenomeni meno probabili su C.

Non si escludono brevi nevicate senza accumulo anche sulla costa di B.

Martedì 13 dicembre Esaurimento dei fenomeni in mattinata a partire dai versanti marittimi. Venti forti (50- 60 km/h) e rafficati settentrionali su parte orientale di A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Diffuso disagio fisiologico per freddo

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE Persistono venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Mare in aumento a molto mosso in serata per onda lunga di libeccio. Condizioni di disagio fisiologico per freddo nelle prime ore, in attenuazione durante il giorno.