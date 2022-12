Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Una donna di 65 anni è stata investita da una vettura in transito mentre cercava di attraversare la strada in corso Torino, alla Foce.

La vettura ha urtato violentemente la donna facendola cadere a terra. Nell’impatto la persona ha battuto la testa a terra.

Subito soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino con l’ambulanza della Croce Gialla.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo caso, a Genova, di pedone travolto da una vettura e in una strada dove sono attivi i “semafori intelligenti” in grado di multare gli automobilisti indisciplinati senza la presenza di vigili.