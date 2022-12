Genova – “Considerata la comunicazione ufficiale pervenuta nel pomeriggio di oggi dall’Ufficio calore del Comune di Genova, alla firma della responsabile ingegner Pagani, in cui si comunica che: è stata riscontrata la presenza di una perdita all’impianto di riscaldamento a servizio della scuola Daneo.

Considerando che non è ancora stata individuata l’ubicazione della perdita e che la risoluzione del problema è tecnicamente molto complessa, l’impianto di riscaldamento non sarà funzionante sicuramente per le prossime giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022”.

Come da comunicazione ufficiale, sono queste le motivazioni che hanno costretto la dirigenza della scuola Daneo (dell’Istituto comprensivo Maddalena-Bertani) a sospendere le lezioni per le giornate di oggi e di domani.