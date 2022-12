La perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si allontana verso levante, spinta da correnti fredde piuttosto forti e che manterranno condizioni di variabilità con temperature in calo domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 16 dicembre 2022

Su tutta la regione si prevede una nuvolosità irregolare. Al mattino saranno ancora possibili rovesci tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, belle schiarite a ponente – lato costa, per il resto nubi sparse e tempo asciutto. Nel pomeriggio ancora nubi sparse con schiarite specie a ponente e qualche residuo piovasco a levante, in attenuazione.

Venti: Nella notte e al primo mattino ancora vento forte da nord sul settore centro-occidentale della costa, debole variabile altrove. In giornata vento debole da nord a ponente e da sud a levante.

Mari: Mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature: In calo le minime, in aumento le massime

Costa: min +4/8°C, max +12/16°C

Interno: min -4/+2°C, max +5/+9°C (fondovalle/collina)

Sabato 17 dicembre 2022

Nuvolosità sparsa a levante e nelle aree interne senza precipitazioni, per il resto tempo soleggiato.

Venti: Debole da nord sul centro-ponente, da sud a levante.

Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 18 dicembre 2022

Nubi sui versanti padani e qua e la sotto costa, per il resto soleggiato, temperature in calo.