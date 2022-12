Genova – La presenza di olio sull’asfalto ha causato la chiusura di corso Carbonara nel quartiere di Castelletto.

A segnalarlo la polizia locale intervenuta per chiudere il tratto tra piazza Villa e via Pastorino per evitare cadute di moto e scooter.

Alcuni motociclisti caduti per l’asfalto viscido hanno dato l’allarme e la polizia locale ha disposto la chiusura del tratto di strada per consentire le operazioni di bonifica.

notizia in aggiornamento