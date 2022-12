Rapallo (Genova) – Raffica di multe per divieto di sosta, nel piccolo centro della Riviera Ligure, ed anche lo scooter del sindaco Carlo Bagnasco è finito nel “mirino” degli agenti della polizia locale che, inflessibili, lo hanno sanzionato.

La scena, però, non è sfuggita ad un residente che ha subito postato la foto sui gruppi social della città facendola diventare “virale”.

Nell’immagine si vede il primo cittadino che parla con l’agente della polizia locale mentre questo, senza perdersi d’animo, compila la sanzione per lo scooter evidentemente lasciato in divieto di sosta.

La scenetta ha fatto sorridere sui social e c’è chi ha commentato ricordando che “La Legge è uguale per tutti” e quindi anche il sindaco, se non ha un grave e comprovato motivo, non può che rispettare il codice della strada.

Altri scherzano sul “dove verrà trasferito l’agente” dopo questa sanzione ma è più probabile che il sindaco Bagnasco lo abbia tranquillizzato chiarendo che stava solo facendo il proprio dovere.

C’è anche chi, invece, si domanda chi abbia chiamato la polizia locale per “fare la spia”.