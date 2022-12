Un flusso umido meridionale è associato a deboli precipitazioni, più diffuse e insistenti sui rilievi della zona di centro-levante della Liguria. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) dal pomeriggio, specie sui capi del ponente ligure e sui rilievi di centro levante.

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

DOMANI MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE Il transito di una perturbazione intensifica il richiamo umido meridionale e determina precipitazioni diffuse, più insistenti sul Centro-Levante con cumulate areali significative su BCE. Sulle stesse zone possibili locali rovesci moderati con cumulate puntuali elevate, bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d’aria, piccoli smottamenti. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su C e parte orientale di B, settentrionali su parte occidentale di B.

DOPODOMANI GIOVEDI’ 22 DICEMBRE nulla da segnalare

A parte qualche parziale schiarita sull’estremo Ponente, nuvolosità intensa interessa il resto della regione con qualche debole pioggia nello spezzino (2 millimetri orari a Fornola e La Spezia Fabiano) dopo che, nella notte, si sono registrate ancora deboli precipitazioni (cumulata oraria massima 4 millimetri a Cichero, stazione nel comune di San Colombano Certenoli, nell’entroterra del Levante genovese che è anche la stazione con la maggior cumulata in 24 ore, 16.8 millimetri). I venti sono al momento settentrionali sul centro Ponente, meridionali a Levante dove, nella notte, ci sono stati rinforzi sui crinali (raffica a 71.3 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino). Il mare è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua, alla boa di Capo Mele, di 16.5 gradi.

Poche le stazioni della rete Omirl con valori sottozero la scorsa notte e quasi tutte concentrate nell’entroterra savonese: il valore più basso, -2.3 a Valzemola (Roccavignale). Alle ore 10.45 la rete Omirl segnala, come valore più alto fin qui rilevato, 14.2 a Camogli (Genova).