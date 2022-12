Genova – Ancora ore di apprensione per le condizioni di salute di Gianluca Vialli dopo il ricovero nell’ospedale di Londra dove il campione azzurro si sta curando da anni da un tumore al pancreas che, evidentemente, non è stato ancora sconfitto. La notizia dell’arrivo nella capitale inglese dei familiari e della mamma 87enne aveva fatto temere per il peggio e il pubblico di fan e di tifosi ha iniziato a trattenere il fiato nel timore di un epilogo tragico dopo quello di Sinisa Mihajlovic stroncato in pochi giorni dall’ennesima acutizzazione di una leucemia contro cui ha lottato sino all’ultimo.

Da tutto il mondo sportivo, e non solo, sono partiti messaggi di incoraggiamento per Gianluca Vialli che aveva informato solo poche ore prima della decisione di “prendere una pausa” dagli impegni con la Nazionale per curarsi.

Dopo ore di attesa e di tensione, però, è arrivata anche quella che molti hanno letto come una buona notizia: la madre ed uno dei fratelli di Gianluca Vialli sono rientrati a Cremona dove vive la famiglia. Un segnale che ha fatto pensare che forse le condizioni di Vialli sono meno gravi di quanto si temeva.

Sfortunatamente occorrerà attendere un bollettino ufficiale o il chiarimento di un familiare, prima di sapere quale è, davvero, il profilo medico sanitario e se Gianluca Vialli ce la farà anche questa volta.