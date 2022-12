Genova – Grave incidente, nella notte, in via Donato Somma, alle spalle di Nervi, nel levante genovese.

Per cause ancora da accertare due vetture si sono scontrate frontalmente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le auto della polizia locale.

I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale e le auto sono state rimosse.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le responsabilità.

I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale San Martino.