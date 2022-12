Genova – Sono gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni dell’uomo accoltellato ieri sera in via Reta, nel quartiere di Bolzaneto.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scoppiata una violenta lite tra più persone e dalle parole si è passati velocemente alle mani sino allo spuntare di un coltello che è stato usato per colpire ripetutamente uno dei contendenti.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 21, davanti al distaccamento dei Vigili del Fuoco ed avrebbe coinvolto diverse persone.

Le urla della rissa hanno richiamato l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine ed il 118 e sul posto è intervenuta rapidamente l’ambulanza.

Il personale paramedico ha stabilizzato il ferito e l’ha trasportato in codice rosso – il più grave- in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno invece identificato diverse persone che si trovavano sul luogo e acquisito le riprese di alcune telecamere della zona che dovrebbero aver ripreso la scena e potranno fornire elementi utili a identificare l’autore del ferimento.