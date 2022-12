Genova – Cadono pietre e massi e in via Posalunga, nl quartiere di Borgoratti, torna la paura di una maxi frana. Le numerose chiamate ai vigili del fuoco hanno fatto scattare l’allerta e alcune abitazioni sono state fatte evacuare in attesa dei rilievi di geologi e tecnici della Protezione Civile.

Il terreno inzuppato dalle piogge dei giorni scorsi continua a creare problemi e dopo la frana sulla strada che collega Struppa con Bargagli anche in via Posalunga torna a muoversi una vecchia frana.

A preoccupare è soprattutto la situazione del civico 46 che risulta sul percorso di una eventuale frana. I pompieri hanno chiesto ad alcune famiglie di lasciare l’abitazione per trovare una sistemazione più sicura per il tempo necessario alle verifiche.

Non si tratta del primo caso di evacuazione del palazzo visto che la parete di roccia che sovrasta il condominio spesso lascia cadere rocce e scariche di terriccio dopo abbondanti precipitazioni.