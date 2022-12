Contagi da coronavirus ancora al di sotto dei timori, in Liguria, mentre aumenta rapidamente il numero dei casi di influenza.

Sul caso interviene Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“C’è un virus del Covid che è in picchiata mentre da noi è il virus dell’influenza che è in decollo – ha spiegato Bassetti in diretta su Canale 5 – È probabile, credo, che nelle prossime settimane avremo ancora dei casi perché stiamo per raggiungere il picco, forse l’abbiamo appena raggiunto, però dobbiamo vivere con un pochino più di tranquillità”.

“L’anno scorso – ha proseguito Bassetti – predominava il Covid anzi era padrone indisturbato di tutte le infezioni respiratorie, quest’anno il Covid è una minoranza rispetto a tutti gli altri virus”.

Secondo l’infettivologo se si hanno contatti con persone che hanno avuti sintomi influenzali è sconsigliabile assumere farmaci preventivi.