Masse di aria umida continuano ad interessare la Liguria portando molte nuvole e piovaschi che potranno essere più abbondanti sul centro levante tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 30 dicembre 2022

Al mattino tempo asciutto a ponente con qualche schiarita sull’Imperiese, nebbia nelle vallate dei versanti padani. Rovesci invece a levante, in modo particolare tra Tigullio e Spezzino. Più marginale l’influenza del Genovesato orientale /Golfo Paradiso dove gli eventuali rovesci saranno sporadici.

In giornata asciutto sul settore centro-occidentale con locali schiarite sull’Imperiese, concentrazione delle piogge tra il Tigullio orientale e lo Spezzino, in parziale attenuazione in serata.

Venti deboli varabili, tendenti a disporsi da nord sul settore centro-occidentale. Moderati da sud-ovest altrove.

Mare generalmente mosso.

Temperature pressoché stazionarie

Costa: min +8/13°C, max 11/17°C

Interno: min +2/+9°C, max +7/12°C (fondovalle/collina)

Sabato 31 dicembre 2022

Al mattino ancora piovaschi a levante, in risalita verso il centro della regione tra pomeriggio e sera. Asciutto a ponente con qualche schiarita sull’Imperiese.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio sul settore centro-orientale.

Mare generalmente mosso.

Temperature stabili.

Tendenza per domenica 1 gennaio 2023

Piovaschi sparsi specie sul settore centrale.

Temperature pressoché stazionarie.