Mignanego (Genova) – La mensa della scuola ottiene il riconoscimento Bio e vince un premio di 32mila euro che il Comune rimette a disposizione dei Cittadini.

A darne comunicazione è l’assessore alla Pubblica Istruzione del paese dell’entroterra genovese, Ileana Rondanina, con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook

“La mensa della nostra scuola – scrive l’assessore – è stata classificata come mensa biologica e per questo abbiamo ricevuto un “premio” di € 32321. Tale somma verrà ripartita tra le famiglie dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e che usufruiscono del servizio e ritornerà quindi disponibile per l’acquisto dei prossimi buono tramite la app in loro possesso”.

In pratica il premio ottenuto verrà “ricaricato” come bonus a disposizione delle famiglie dei bambini che utilizzano la mensa e diventerà, di fatto, uno sconto sulle prossime tariffe.