Genova – Migliorano lentamente le condizioni dei due ragazzini feriti nell’esplosione di un petardo a Sestri Ponente, il primo giorno del 2023.

I due ragazzini, di 12 e 13 anni, avevano trovato un ordigno inesploso e come spesso accade, hanno tentato di dargli fuoco.

Nella violenta esplosione che è seguita, il più grande ha riportato lesioni ad una spalla mentre il più piccolo ha perso una falange di una mano e ha riportato una grave lesion ad un occhio.

I due, ricoverati al Gaslini, stanno migliorando e il più grande potrebbe uscire dall’ospedale già nelle prossime ore.

Per il più piccolo si attendono gli sviluppi sull’occhio ferito e potrebbe essere necessario un nuovo intervento per la mano ferita.