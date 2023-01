Genova – Il dipinto attribuito a Rubens e sequestrato a Palazzo Ducale perché sottoposto ad indagine per un possibile espatrio illegale torna ad essere parte del percorso espositivo.

Grazie alla collaborazione ed alla disponibilità della Procura di Genova e dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale, il quadro “Cristo risorto appare alla madre” di Rubens e bottega, sequestrato nei giorni scorsi, a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell’opera e non la sua autenticità, torna ad essere parte del percorso espositivo della mostra Rubens a Genova in corso al Palazzo Ducale di Genova.

Per rispettare le disposizioni conseguenti al sequestro è stata ideata una modalità molto particolare di visione e fruizione dell’opera: un quadro nel quadro che permetterà di godere dell’opera ancora per un mese, fino alla chiusura della esposizione.

Inoltre sono previsti due incontri per approfondire:

Il 12 gennaio alle ore 18, nella Sala del Maggior Consiglio, Anna Orlando terrà la conferenza “Tutti i misteri del cristo risorto e le … due Marie” in cui racconterà le vicende della scoperta, le ragioni dell’attribuzione a Rubens e i misteri della doppia figura di Maria celata per secoli.

Seguirà l’incontro con la curatrice si svolgerà a distanza di qualche giorno dall’appuntamento con Stefano Zuffi “Tra Anversa e Amsterdam. Dialogo a distanza tra Rubens e Rembrandt” in programma lunedì 9 gennaio, alle ore 18, nella Sala del Maggior Consiglio.