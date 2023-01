Camogli (Genova) – Hanno suscitato preoccupazione le evoluzioni in volo di un aereo anti incendio canadair che ha più volte sorvolato a bassa quota il piccolo centro della riviera di levante.

Sui social sono apparse riprese molto ravvicinate del velivolo che arriva dal mare, effettua una manovra quasi sul centro abitato, avvicinandosi alle finestre delle abitazioni più alte, per poi cabrare e scendere sul mare a fare rifornimento di acqua.

Molte le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco per sapere se ci fossero incendi nella zona.

Molti hanno però notato che il canadair svuota sul mare i serbatoi dopo averli riempiti e si pensa siano voli di addestramento o di “allenamento” dei piloti, ottimi professionisti, che riescono a compiere manovre millimetriche per scaricare l’acqua esattamente sopra la linea del fuoco degli incendi.