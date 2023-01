Genova – Omicidio-suicidio in un appartamento di via Anfossi a Pontedecimo dove sono stato trovati i corpi senza vita di un uomo di 32 anni e di una ragazza di 24 anni.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una guardia giurata che si stava separando dalla compagna e che molto probabilmente l’ha uccisa prima di togliersi la vita.

La tragedia è avvenuta all’interno 9 del civico 22 dove sono accorse le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 ma per i due non c’era più nulla da fare.

A far scattare l’allarme i colpi sparati che hanno spaventato i vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine che si sono precipitate in via Anfossi facendo la drammatica scoperta.

L’uomo, una guardia giurata, si chiamava Andrea Incorvaia mentre la ragazza era Giulia Donato.

notizia in aggiornamento