Torriglia (Genova) – Dopo la frana che si è abbattuta lungo la strada che collega Torriglia a Montoggio, nei pressi della frazione di Laccio, sono intervenuti i mezzi di soccorso per risolvere il problema e mettere in sicurezza l’area.

Come comunicato dalla Regione Liguria, al momento la strada è stata parzialmente liberata per consentire l’eventuale passaggio per i mezzi di emergenza, mentre non è ancora transitabile dai cittadini.

Sono quindi sei le persone al momento parzialmente isolate, anche se la decisione su una possibile riapertura completa del transito veicolare è attesa nelle prossime ore.