Chiavari – Sono stati tratti in salvo i due giovani rimasti incastrati con la canoa in un tronco d’albero sotto una delle volte del ponte della Maddalena, sul torrente Entella, al confine tra Chiavari e Lavagna.

I due erano usciti per un allenamento con la canoa nelle acque impetuose del torrente ancora in piena ma la forza della corrente li ha incastrati sotto un tronco d’albero e gli bloccava ogni via di fuga.

I due hanno lottato per non annegare ma non riuscivano a uscire dall’imbarcazione che li tratteneva nell’acqua e hanno rischiato l’ipotermia.

I Vigili del fuoco di Chiavari, arrivati per primi, hanno calato, grazie all’uso dell’autoscala, due Vigili ed hanno provato ad estrarre i due malcapitati. In prima battuta hanno tagliato parte dell’albero. Nel frattempo sono giunti i sommozzatori da Genova con l’elicottero e da Spezia quelli in gommone che sono riusciti ad estrarre uno dei due che si trovava in stato ipotermico. Il secondo, con le gambe incastrate nella canoa ormai piegata dalla pressione dell’acqua, è stato faticosamente imbragato ed estratto ormai privo di conoscenza. Portato sulla strada è stato stabilizzato dal personale medico e trasportato, sempre in elicottero, al pronto soccorso in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono durate circa 2 ore.