Genova – Via Cornigliano appena rifatta dovrà essere modificata per la realizzazione delle tanto sospirate e richieste “aiuole a vasca”.

Accertato il fallimento delle aiuole “a raso” infatti, con auto posteggiate e piantumazioni devastate, si è finalmente deciso di realizzare un tipo diverso di spazio verde che possa resistere meglio all’impatto di auto, furgoni e camion che non dovrebbero posteggiare ma lo fanno.

Per realizzare le modifiche, ancora una volta, si dovrà intervenire creando qualche disagio, dovendo realizzare costruzioni a bordo strada.

La Società per Cornigliano ha già stanziato i fondi per realizzare l’opera e i lavori dovrebbero partire entro il mese di gennaio secondo quanto programmato.

“Le vasche – spiega Paolo Fanghella, presidente della Società per Cornigliano – saranno realizzate in continuità estetica con gli stessi materiali utilizzati in piazza Rizzolio e ospiteranno piante compatibili con le dimensioni delle vasche ma di qualità e dimensioni adeguate”.