Genova – Un’auto che suona il clacson con insistenza, cercando di farsi spazio nel traffico intenso dell’ora di punta e la polizia locale che la intercetta per poi scortarla sino all’ospedale San Martino. Ha rischiato di partorire per strada, ieri sera, poco prima delle 19, la donna accompagnata dal marito in auto e che era rimasta bloccata in via Canevari.

L’uomo ha iniziato a suonare il clacson in modo insistente per cercare di aprirsi un varco ma la fila restava immobile e la fretta sempre più forte ed impellente.

A questo punto una pattuglia della polizia locale è intervenuta per capire come mai l’auto continuasse a suonare il clacsono e, capita l’emergenza, ha scortato la vettura sino all’ospedale San Martino dove la partoriente è stata subito accolta ed avviata al reparto nascite.