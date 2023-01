Genova – Transenne abbandonate da mesi sul lungomare di Pegli per il cantiere degli ex Bagni Roma. Crescono le proteste per lo stato di abbandono dopo l’intervento di demolizione del ristorante stabilimento definitivamente demolito dopo tanti anni di proteste.

Concluse le operazioni di bonifica, infatti, sul lungomare sono rimaste le transenne e le recinzioni del cantiere e i residenti della zona si domandano se qualcuno ha intenzione di concludere i lavori o se, invece, si arriverà alla prossima estate con l’attuale stato delle cose.

Dito puntato sulla civica amministrazione che ha avviato i lavori senza concluderli ma anche contro il Municipio che, nei mesi scorsi, annunciava trionfalmente lavori che, per i cittadini, sono “ancora a metà”.